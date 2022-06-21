Джикия рассказал о впечатлениях от знакомства с новым тренером «Спартака» Абаскалем

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о впечатлениях от знакомства с новым главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.
«Было ли общение с новым главным тренером? Да. Не люблю говорить о встречах. Общался, познакомились, поговорили. Сегодня вечером ещё раз сядем и поговорим со всеми ребятами. Не знаю, с кем тренер общался. Я говорю за себя. Мы лично встречались. Не знаю, когда он прилетел. Мне сказали, что во столько-то. Я сказал: с удовольствием, я в Москве. Люблю такие мероприятия, когда надо поговорить. Впечатления хорошие. Понятное дело, что с нашей стороны всё покажет работа. Никаких подробностей или моментов точно не скажу.
Договорились обсудить всё, когда заедем на базу, когда у нас будет время спокойно всё проанализировать. Он с удовольствием спросит, как у нас был быт внутри. Всё предстоит сделать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 июня 2022
-
13:50
-
13:47
-
13:46
-
13:43
-
13:41
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:18
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:53
-
12:52
-
12:48
-
12:43
-
12:42
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:34
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:24
-
12:24
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:08