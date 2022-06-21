«Вест Хэм» готов продать Влашича за € 27 млн, в 2021-м Николо выкупили из ЦСКА за € 30 млн

«Вест Хэм» готов расстаться с полузащитником Николо Влашичем, если за него предложат € 27 млн. Хорватским футболистом интересуется «Торино», который готов арендовать Влашича. Об этом сообщает Sportal.it.

По сведениям источника, итальянский клуб не сможет платить 23-летнему хорватскому игроку полную зарплату (€ 4 млн в год), поэтому сможет арендовать Влашича, если «Вест Хэм» будет выплачивать ему часть зарплаты.



Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года. В 31 матче за команду Никола отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. За ЦСКА Влашич играл с 2018 года, забив в 108 матчах за команду 33 гола и отдав 21 голевую передачу.