«Вест Хэм» готов продать Влашича за € 27 млн, в 2021-м Николо выкупили из ЦСКА за € 30 млн
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«Вест Хэм» готов расстаться с полузащитником Николо Влашичем, если за него предложат € 27 млн. Хорватским футболистом интересуется «Торино», который готов арендовать Влашича. Об этом сообщает Sportal.it.
По сведениям источника, итальянский клуб не сможет платить 23-летнему хорватскому игроку полную зарплату (€ 4 млн в год), поэтому сможет арендовать Влашича, если «Вест Хэм» будет выплачивать ему часть зарплаты.
Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА летом 2021 года. В 31 матче за команду Никола отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. За ЦСКА Влашич играл с 2018 года, забив в 108 матчах за команду 33 гола и отдав 21 голевую передачу.
Новость по темеTuttomercatoweb: Никола Влашич близок к переходу в «Торино»
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