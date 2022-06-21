Джикия: Бакаеву не идёт форма «Зенита»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что Зелимхану Бакаеву не идёт форма «Зенита».



«Ему не идёт форма «Зенита». Что касается его презентации, это тоже интересно. Мы же про видео говорим в школе, когда Бака ещё был симпатичным? Этот момент не обсуждали, но я думаю, что ему достаточно вопросов задали и этот момент будут припоминать. Возможно, в будущем будут всплывать эти истории, но не хочется эту тему обсуждать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Зелимхан Бакаев перебрался в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Спартака» на правах свободного агента. Полузащитник завоевал с московским клубом Кубок России по итогам сезона-2021/2022.