Соболев рассказал, как отнёсся к уходу Ваноли из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уходе главного тренера Паоло Ваноли из московского клуба.

«Попрощались лично после Кубка уже, когда отмечали. В чате тоже пожелали друг другу удачи. Прошу прощения, попрощались просто перед отпуском, а не после Кубка.



Мы просто пожелали друг другу удачи. Как я понял его уход? Хочется к семье? Наверное, да. Как мы и обсуждали, и говорили, что сейчас не самая простая ситуация. Каждый делает свой выбор», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре. Через несколько дней на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Абаскаля.