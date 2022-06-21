Соболев рассказал, как отнёсся к уходу Ваноли из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об уходе главного тренера Паоло Ваноли из московского клуба.
«Попрощались лично после Кубка уже, когда отмечали. В чате тоже пожелали друг другу удачи. Прошу прощения, попрощались просто перед отпуском, а не после Кубка.
Мы просто пожелали друг другу удачи. Как я понял его уход? Хочется к семье? Наверное, да. Как мы и обсуждали, и говорили, что сейчас не самая простая ситуация. Каждый делает свой выбор», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре. Через несколько дней на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Абаскаля.
- 21 июня 2022
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