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Александр Соболев: Москва может отобрать у «Зенита» вторую звезду

Александр Соболев: Москва может отобрать у «Зенита» вторую звезду
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что московский клуб может отобрать у «Зенита» вторую чемпионскую звезду.

«Они выиграли четыре чемпионства подряд — на данный момент они побеждают на длительной дистанции. Москва может отобрать у «Зенита» вторую звезду. Будем стараться. Достаточно ли для этого нынешнего потенциала «Спартака»? По нынешнему составу мы можем спокойно», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в минувшем сезоне санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги в четвёртый раз подряд. Клубу с берегов Невы осталось победить в российском первенстве ещё один раз, чтобы на форме клуба появилась вторая чемпионская звезда.

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