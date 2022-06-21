Джикия: слова Ларссона о нежелании возвращаться в «Спартак»? Может, неправильно перевели

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о нападающем Джордане Ларссоне, который выступает на правах аренды за шведский АИК.
«Я тоже иногда говорю всякие заявления, и это не всегда правильно доносят или вставляют какие-то слова, как это было сегодня, что я прихрамываю, а мне уже из дома звонят и спрашивают, что случилось с ногой. Зная вашу деятельность, иногда недостоверно всё доходит. Учитывая, что в случае с Ларссоном это был какой-то иностранный журнал и кто как переводил, не знаю, может быть, у переводчика уровень английского, как у меня. Может быть, реально неправильно перевели, я не знаю. Комментировать это никак не хочется. С Джорданом я не общался», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 июня 2022
-
13:50
-
13:47
-
13:46
-
13:43
-
13:41
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:18
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:53
-
12:52
-
12:48
-
12:43
-
12:42
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:34
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:24
-
12:24
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:08