Джикия: слова Ларссона о нежелании возвращаться в «Спартак»? Может, неправильно перевели

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о нападающем Джордане Ларссоне, который выступает на правах аренды за шведский АИК.

«Я тоже иногда говорю всякие заявления, и это не всегда правильно доносят или вставляют какие-то слова, как это было сегодня, что я прихрамываю, а мне уже из дома звонят и спрашивают, что случилось с ногой. Зная вашу деятельность, иногда недостоверно всё доходит. Учитывая, что в случае с Ларссоном это был какой-то иностранный журнал и кто как переводил, не знаю, может быть, у переводчика уровень английского, как у меня. Может быть, реально неправильно перевели, я не знаю. Комментировать это никак не хочется. С Джорданом я не общался», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.