Джикия оценил трансфер Рыбуса в «Спартак»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил трансфер Мацея Рыбуса в московский клуб.



«С Рыбусом я знаком. Спрашивал про него у ребят — какой он и что. Только положительные отзывы про него. Он опытный футболист, боец, был до последнего в обойме сборной Польши. Качественный футболист, поэтому добро пожаловать, мы его встретим, и, надеюсь, всё будет хорошо», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что вчера, 20 июня, появилась информация о том, что Польский футбольный союз больше не будет вызывать в национальную сборную Мацея Рыбуса из-за перехода в московский «Спартак». Таким образом, защитник пропустит чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.