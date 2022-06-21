«ПСЖ» предложил «Ювентусу» взять в аренду Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может перейти в «Ювентус», сообщает Calciomercato.it
По информации источника, новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш связался с руководством туринского клуба и предложил им арендовать 30-летнего футболиста. Отмечается, что «ПСЖ» готов платить бразильцу часть зарплаты.
Ранее сообщалось, что французский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар, с его заработной платой около € 50 млн за один сезон, является одним из кандидатов на трансфер. Однако футболист сообщил клубу, что не планирует уходить.
Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контрактное соглашение с парижанами рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне в 22 матчах французской Лиги 1 бразилец забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
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