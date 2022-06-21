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Двум игрокам «Манчестер Юнайтед» сообщили, что они могут искать новую команду

Двум игрокам «Манчестер Юнайтед» сообщили, что они могут искать новую команду
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Защитники «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и Брендон Уильямс получили уведомление от клуба, что они могут искать новую команду. Об этом сообщает Manchester Evening News.

24-летний Ван-Биссака стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, перейдя из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. С тех пор защитник принял участие в 126 матчах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между Аароном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выставил английского футболиста на трансфер.

21-летний Уильямс является воспитанником манкунианцев. Минувший сезон Брендон отыграл на правах аренды за «Норвич Сити», где в 29 матчах отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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