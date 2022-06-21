Вальтер Бенитес на правах свободного агента пополнил состав ПСВ Эйндховен

Голкипер «Ниццы» Вальтер Бенитес на правах свободного агента пополнил состав нидерландского ПСВ Эйндховен. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов.



Ранее новый главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой подтвердил, что аргентинский вратарь, имеющий также французское гражданство, присоединится к нидерландскому клубу.

Вальтер Бенитес защищал ворота «Ниццы» на протяжении шести сезонов, проведя за это время 55 «сухих» матчей во французский Лиге 1. Всего за «Ниццу» Вальтер Бенитес провёл 188 матчей во французском чемпионате.

Сообщается также, что основным вратарём французского клуба с нового сезона станет польский вратарь Марцин Булка, который провёл минувший сезон в «Ницце» на правах аренды из «ПСЖ».