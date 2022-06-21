В чемпионате Украины сезона-2022/2023 будут две группы. Матчи — на западе страны и в Киеве

Утверждён формат проведения следующего чемпионата Украины, сообщает «Динамо Киев от Шурика» со ссылкой на журналиста Андрея Сенькива.
По информации источника, турнир пройдёт в два этапа. В первом из них будут образованы две группы по восемь команд. В первую группу войдут «Шахтёр», «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», «Рух», «Минай» и «Львов». Отмечается, что матчи данной группы будут проходить на западе Украины – во Львове и Закарпатье.
Участниками второй группы будут «Ингулец», «Черноморец», «Металлист», «Кривбасс», «Александрия», «Верес», «Колос» и «Металлист 1925». Встречи этой группы будут проходить в Киеве и Киевской области.
В каждой из групп будет сыграно два круга. Весной пройдёт второй этап соревнований. Четыре лучшие команды каждой из групп образуют первую «восьмёрку», оставшиеся клубы попадут во вторую «восьмёрку». В каждой из групп также будет сыграно два круга.
Напомним, чемпионом Украины сезона-2021/2022 стал донецкий «Шахтёр».
- 21 июня 2022
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