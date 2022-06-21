Джикия: желаю Бакаеву удачи в 28 матчах РПЛ, а здоровья — в 30

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия пожелал бывшему игроку красно-белых Зелимхану Бакаеву, пополнившему состав «Зенита», удачи в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, а здоровья — в 30.



«Суперкубок? Спокойно встречу Бакаева. Встретимся, пожмём друг другу руки и разойдёмся. Баке, честно, желаю, как я ему написал, удачи и успехов в 28 турах, а здоровья — в 30. Так оно и будет, потому что в день матча он игрок «Зенита», а я — «Спартака», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Зелимхан Бакаев в нынешнее летнее трансферное окно покинул московский «Спартак» на правах свободного агента. Футболист перешёл в санкт-петербургский «Зенит», с которым красно-белые 9 июля сыграют в матче за Суперкубок России.