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Джикия: я удалил Бакаева из нашего чата, а в общем диалоге этим занимается администратор

Джикия: я удалил Бакаева из нашего чата, а в общем диалоге этим занимается администратор
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что удалил из командного чата полузащитника Зелимхана Бакаева, покинувшего московский клуб.

«Я удалил его из нашего чата. В общем диалоге этим занимается администратор», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Бакаев является воспитанником «Спартака», за который выступал до 2022 года. Всего за красно-белых 25-летний полузащитник провёл 105 матчей, забил 14 мячей и сделал 29 результативных передач. За сборную России Бакаев дебютировал в 2019 году. За это время он провёл 12 матчей, забив один гол.

В нынешнее летнее трансферное окно Зелимхан Бакаев на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского «Зенита» после ухода из московского «Спартака».

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