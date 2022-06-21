Джикия: я удалил Бакаева из нашего чата, а в общем диалоге этим занимается администратор
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что удалил из командного чата полузащитника Зелимхана Бакаева, покинувшего московский клуб.
«Я удалил его из нашего чата. В общем диалоге этим занимается администратор», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Бакаев является воспитанником «Спартака», за который выступал до 2022 года. Всего за красно-белых 25-летний полузащитник провёл 105 матчей, забил 14 мячей и сделал 29 результативных передач. За сборную России Бакаев дебютировал в 2019 году. За это время он провёл 12 матчей, забив один гол.
В нынешнее летнее трансферное окно Зелимхан Бакаев на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского «Зенита» после ухода из московского «Спартака».
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