Агент Криштиану Роналду предложит «Ювентусу» вернуть португальского форварда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в туринский «Ювентус», сообщает Calciomercato.it.



По информации источника, Жорже Мендеш, агент 37-летнего португальца в ближайшее время позвонит руководству «Ювентуса» и предложит им подписать Роналду. Мендеш объяснит главам клуба, что Криштиану сожалеет об уходе из «Ювентуса» и мечтает вернуться обратно, чтобы играть в Лиге чемпионов. Отмечается, что футболист готов пойти на снижение зарплаты.



Напомним, Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, куда перешёл из мадридского «Реала». Вместе с туринским клубом форвард стал двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны и дважды – Суперкубка. Летом 2021 года Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед».

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