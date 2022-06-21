Соболев ответил на вопрос, не смущает ли его возраст Абаскаля. Тренеру «Спартака» 33 года

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос, не смущает ли его возраст нового главного тренера клуба Гильермо Абаскаля. Испанскому специалисту 33 года.

«Не смущает ли меня возраст Абаскаля? Тедеско тоже был молодым. Пусть даже ему будет 25, какая разница? Если он хороший специалист, почему и нет?» — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, что, несмотря на юный по тренерским меркам возраст (33 года), у Абаскаля уже есть внушительный опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии.