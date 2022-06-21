«В Тарасовке — прикольно». Соболев — о сборах «Спартака» в России
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о предстоящих сборах московского клуба, которые пройдут в России на базе красно-белых в Тарасовке.
«Подобная ситуация уже была, когда был коронавирус. Чемпионат остановили, и после сборы сразу начались. Всё нормально. 9-го числа у нас уже игра, по факту сборы 10 дней, недельный цикл. В Тарасовке прикольно, хорошо. Что там прикольного? Это всё-таки база, там приятно тренироваться, своя атмосфера. Созданы все условия. Это круто, мне нравится Тарасовка, только вот ехать долго, поэтому не хочу там каждый день тренироваться (смеётся)», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, московский «Спартак» завоевал Кубок России по итогам сезона-2021/2022.
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