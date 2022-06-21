Александр Соболев: мотивация «Спартака» — выиграть чемпионат России
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о цели красно-белых на следующий сезон.
«Конечно, мотивация у «Спартака» — это выиграть чемпионат. Кто бы что ни говорил. Я выиграл кубок, теперь надо выиграть суперкубок и чемпионат (улыбается). Получается, собрать полный «Шлем». Мне кубка мало. Я перед сезоном говорил, что хочу поднять трофей над головой, я его поднял. После зашёл в раздевалку и понял, что хочу ещё. Для этого надо работать, поэтому будем работать», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
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