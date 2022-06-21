«Зенит» объявил о расторжении контракта с Крицюком
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Вратарь Станислав Крицюк и футбольный клуб «Зенит» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале. До 30 июня Станислав будет тренироваться в расположении «Зенита».
31-летний Крицюк перешёл в команду из Санкт-Петербурга в сентябре 2021 года из «Жил Висенте». По данным Transfermarkt, сделка по переходу футболиста обошлась российской команде в € 2 млн. В 11 матчах за команду он пропустил 15 мячей и однажды сыграл «на ноль». Долгое время Крицюк восстанавливался после травмы.
Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России. В финале Суперкубка подопечные Сергея Семака сыграют со «Спартаком».
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