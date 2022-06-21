Тренер «Сочи»: нам полегче, потому что благодаря работе предыдущего штаба нам проще
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Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин поделился ожиданиями от предстоящего предсезонного турнира, в котором также примут участие «Зенит», ЦСКА и «Нижний Новгород».
«Могу повторить фразы Михаила Михайловича Галактионова. Нам наверное полегче, потому что благодаря работе предыдущего тренерского штаба нам проще. Вопрос по деталям, которые надо добавить в игре. Ну и познакомиться окончательно со всеми. Мы рады находится здесь и сыграть с сильными командами», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, Гаранин заменил в «Сочи» ушедшего в ЦСКА Владимира Федотова. Ранее специалист тренировал красноярский «Енисей».
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео:
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