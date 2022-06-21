Смородская считает, что легионеры не будут покидать команды РПЛ после решения ФИФА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение ФИФА предоставить возможность для иностранных футболистов и тренеров клубов РПЛ приостановить свои контракты до 2023 года.

«Не думаю, что легионеры после сегодняшнего решения ФИФА покинут свои клубы. Кто хотел, тот уже уехал. Клубы знали как минимум три месяца об этих рисках, что легионеры могут покинуть клубы. И эти риски никак избежать и не замечать нельзя. Что делать сейчас клубам? Ничего, просто играть в футбол и ждать изменений, которые когда-нибудь всё-таки наступят», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, изначально иностранные футболисты могли приостановить свои контракты до конца сезона-2021/2022.