Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская считает, что легионеры не будут покидать команды РПЛ после решения ФИФА

Смородская считает, что легионеры не будут покидать команды РПЛ после решения ФИФА
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение ФИФА предоставить возможность для иностранных футболистов и тренеров клубов РПЛ приостановить свои контракты до 2023 года.

«Не думаю, что легионеры после сегодняшнего решения ФИФА покинут свои клубы. Кто хотел, тот уже уехал. Клубы знали как минимум три месяца об этих рисках, что легионеры могут покинуть клубы. И эти риски никак избежать и не замечать нельзя. Что делать сейчас клубам? Ничего, просто играть в футбол и ждать изменений, которые когда-нибудь всё-таки наступят», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, изначально иностранные футболисты могли приостановить свои контракты до конца сезона-2021/2022.

Новость по теме
ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до 2023 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022