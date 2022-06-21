Сергей Семак поделился ожиданиями от предсезонного турнира
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предсезонном турнире.
«Перерыв для болельщиков затянулся. Все хотят увидеть футбол на трибунах, по телевизору. У нас хороший шанс подготовиться к сезону. Задачи и цели турнира у нас примерно одни и те же. При этом каждый захочет победить. Будем готовиться. Проблемы есть у всех. Но мы благодарны организаторам за возможность предоставления нам хороших спаррингов», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, участниками предсезонного турнира являются «Зенит», ЦСКА, «Сочи», «Пари Нижний Новгород». Чемпионом России сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку попали «Сочи» и московское «Динамо».
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