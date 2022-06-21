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Гендиректор «Зенита»: просто спарринговые матчи и турнир — другая история

Гендиректор «Зенита»: просто спарринговые матчи и турнир — другая история
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался в преддверии предсезонного турнира, в котором также примут участие ЦСКА, ФК «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

«Предсезонный период нацелен на подготовку к сезону. Не исключено, что будет и новый турнир – Кубок лиги. Но просто спарринговые матчи и турнир – другая история. Матчи являются частью тренировочного процесса. А уровень организации с каждым годом растёт. Благодарю всех организаторов», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Предсезонный турнир с участием действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 21 июня. Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ.

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