Гендиректор «Зенита» рассказал, сколько болельщиков ждёт на матчах предсезонного турнира
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько болельщиков ждёт на матчах предсезонного турнира, в котором также примут участие ЦСКА, ФК «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».
«Смена» — небольшой и уютный стадион. Почти все билеты раскуплены. Это не «Газпром Арена», но там хорошая атмосфера. А близость к полю добавляет эмоций. На каждом из матчей в Петербурге ожидается три тысячи болельщиков», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Предсезонный турнир с участием действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 21 июня. Напомним, по итогам минувшего сезона санкт-петербургский «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги.
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