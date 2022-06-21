Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Зенита» рассказал, сколько болельщиков ждёт на матчах предсезонного турнира

Гендиректор «Зенита» рассказал, сколько болельщиков ждёт на матчах предсезонного турнира
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько болельщиков ждёт на матчах предсезонного турнира, в котором также примут участие ЦСКА, ФК «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

«Смена» — небольшой и уютный стадион. Почти все билеты раскуплены. Это не «Газпром Арена», но там хорошая атмосфера. А близость к полю добавляет эмоций. На каждом из матчей в Петербурге ожидается три тысячи болельщиков», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Предсезонный турнир с участием действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 21 июня. Напомним, по итогам минувшего сезона санкт-петербургский «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме
Гендиректор «Зенита»: просто спарринговые матчи и турнир — другая история
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022