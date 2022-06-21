Гендиректор «Зенита» рассказал, сколько болельщиков ждёт на матчах предсезонного турнира

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько болельщиков ждёт на матчах предсезонного турнира, в котором также примут участие ЦСКА, ФК «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

«Смена» — небольшой и уютный стадион. Почти все билеты раскуплены. Это не «Газпром Арена», но там хорошая атмосфера. А близость к полю добавляет эмоций. На каждом из матчей в Петербурге ожидается три тысячи болельщиков», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Предсезонный турнир с участием действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги стартует сегодня, 21 июня. Напомним, по итогам минувшего сезона санкт-петербургский «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги.