Федотов: Языджи в ЦСКА не будет
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что полузащитника Юсуфа Языджи, арендованного у французского «Лилля», в следующем сезоне не будет в команде.
«Раз президент «Лилля» сказал, что сделать ничего невозможно, это значит, что Юсуфа не будет в команде», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году.
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