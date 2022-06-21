Медведев: «Зенит» был бы рад сыграть со «Спартаком». Но они решили не участвовать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что «Спартак» не принимает участия в Кубке Матч Премьер.

«Расстроился ли я что в турнире нет «Спартака»? По нашей информации, им предлагали принять участие. Мы были бы искренне рады, если была бы возможность с ними сыграть. Но они решили не участвовать. У нас хороший состав участников, интересный турнир», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Спартак» и «Зенит» сойдутся в матче за Суперкубок России. Московский клуб ранее рассматривал возможность бойкота матча из-за выбранного места проведения игры. РФС принял решение, что матч должен состояться в Санкт-Петербурге 9 июля. Московский «Спартак» должен выступить в этой игре как обладатель Кубка России, а санкт-петербургский «Зенит» как действующий чемпион Российской Премьер-Лиги.