В РФС отреагировали на решение ФИФА по легионерам в РПЛ

В службе коммуникаций Российского футбольного союза отреагировали на решение ФИФА по легионерам в Российской Премьер-Лиге.



«Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года.



РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключённые после 24 февраля 2022 года», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Ранее сегодня стало известно о том, что ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до 2023 года.