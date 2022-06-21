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В РФС отреагировали на решение ФИФА по легионерам в РПЛ

В РФС отреагировали на решение ФИФА по легионерам в РПЛ
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В службе коммуникаций Российского футбольного союза отреагировали на решение ФИФА по легионерам в Российской Премьер-Лиге.

«Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года.

РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключённые после 24 февраля 2022 года», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

Ранее сегодня стало известно о том, что ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до 2023 года.

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ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с клубами из России до 2023 года
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