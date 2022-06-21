Семак: Бакаев — удача для «Зенита». Потенциально игрок сборной России

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе в стан клуба из Санкт-Петербурга полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Бакаев – в игровом и финансовом плане это большая удача для клуба. Потенциально это игрок сборной России. Он хорошо работает с мячом. Может отдать, сам забить. Сегодня он уже сыграет. Посмотрим, какое количество времени. Но в целом он готов и чувствует себя нормально. Команда приняла его хорошо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Зелимхан Бакаев в нынешнее летнее трансферное окно на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского клуба после ухода из московского «Спартака». В составе красно-белых Бакаев стал обладателем Кубка России.