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Семак: Бакаев — удача для «Зенита». Потенциально игрок сборной России

Семак: Бакаев — удача для «Зенита». Потенциально игрок сборной России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе в стан клуба из Санкт-Петербурга полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Бакаев – в игровом и финансовом плане это большая удача для клуба. Потенциально это игрок сборной России. Он хорошо работает с мячом. Может отдать, сам забить. Сегодня он уже сыграет. Посмотрим, какое количество времени. Но в целом он готов и чувствует себя нормально. Команда приняла его хорошо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Зелимхан Бакаев в нынешнее летнее трансферное окно на правах свободного агента пополнил состав санкт-петербургского клуба после ухода из московского «Спартака». В составе красно-белых Бакаев стал обладателем Кубка России.

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