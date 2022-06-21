Гендиректор «Зенита»: Кассьерра? Все играли в горячо или холодно, на сегодня — тепло

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался на тему возможного подписания клубом нападающего «Сочи» Матео Кассьерры.

«Все играли в детскую игру горячо или холодно. На сегодня могу сказать, что тепло. Будут ли ещё новички? Не исключено», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 25-летний колумбийский футболист стал игроком «Сочи» летом 2021 года. В 23 матчах за команду Кассьерра забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Матео стал вторым в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с 14 голами, уступив лишь форварду «Уфы» Гамиду Агаларову (19). Соглашение между Кассьеррой и «Сочи» истекает в 2023 году.

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