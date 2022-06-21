Галактионов прокомментировал уход Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов высказался о бывшем наставнике нижегородской команды Александре Кержакове.
«Мы погружены в работу. У нас нет времени читать статьи и комментарии. Мы с Александром Анатольевичем в хороших отношениях, комментировать его отношения с руководством и клубом мне некорректно», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
39-летний Кержаков возглавил нижегородскую команду перед началом сезона-2021/2022. Под его руководством «Нижний Новгород» финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ, а по ходу кампании обыгрывал «Зенит» и «Спартак».
До работы в «Нижнем Новгороде» 38-летний Галактионов с декабря по апрель 2018 года тренировал «Ахмат», с декабря того же года тренирует молодёжную сборную России и будет совмещать посты в клубе и сборной.
- 21 июня 2022
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