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Галактионов прокомментировал уход Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Галактионов прокомментировал уход Кержакова из «Нижнего Новгорода»
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов высказался о бывшем наставнике нижегородской команды Александре Кержакове.

«Мы погружены в работу. У нас нет времени читать статьи и комментарии. Мы с Александром Анатольевичем в хороших отношениях, комментировать его отношения с руководством и клубом мне некорректно», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

39-летний Кержаков возглавил нижегородскую команду перед началом сезона-2021/2022. Под его руководством «Нижний Новгород» финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ, а по ходу кампании обыгрывал «Зенит» и «Спартак».

До работы в «Нижнем Новгороде» 38-летний Галактионов с декабря по апрель 2018 года тренировал «Ахмат», с декабря того же года тренирует молодёжную сборную России и будет совмещать посты в клубе и сборной.

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