Надежда Карпова: хочу жить в стране, где люди будут чувствовать свою значимость

Футболистка «Эспаньола» и уроженка Ярославля Надежда Карпова высказалась о том, какой бы хотела видеть Россию будущего.



«Прежде всего, демократическую. Хочу жить в стране, где важен голос каждого человека. Где люди будут чувствовать свою значимость. Каждый будет чувствовать — вне зависимости от профессии и принадлежности к какой-то группе. Хочу жить в стране, в которой решаются важные социальные проблемы. Где есть честный суд. Отсутствие коррупции. Человек не должен бояться полиции. Никого не будут сажать за политические взгляды и инакомыслие. Одним словом, всё для людей, а не против них», — приводит слова Карповой «Зеркало».

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик: