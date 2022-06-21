«Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ильиным

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин покидает стан «быков», сообщается на официальном сайте клуба.



Краснодарский клуб и 30-летний форвард договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.



Владимир Ильин выступал за «Краснодар» с июля 2021 года, куда перешёл из грозненского «Ахмата». Контракт 30-летнего футболиста с клубом был рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в € 3 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Ильин сыграл в 24 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Сообщалось, что форвард может вернуться в грозненский «Ахмат».



По итогам сезона-2021/2022 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме Два футболиста «Краснодара» перейдут в «Ахмат»