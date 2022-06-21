Агент: Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», несмотря на решение ФИФА по легионерам
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо сообщил, что его клиенты останутся в санкт-петербургском клубе, несмотря на решение ФИФА по легионерам.
«Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», несмотря на новое решение ФИФА относительно иностранных игроков в российских клубах», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета. Бразильский игрок «Зенита» Клаудиньо был признан лучшим футболистом прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.
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