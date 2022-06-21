Алсу Абдуллина: в «Челси» двигаюсь в правильном направлении

Защитник «Челси» и сборной России, чемпионка Англии сезона-2021/2022 Алсу Абдуллина рассказала о своих первых месяцах выступления в составе лондонской команды.



«В Англии женский чемпионат больше приближен к мужскому футболу. Я довольна тем, что моя команда все выиграла в прошлом сезоне.



Думаю, что я прибавила. Еще есть над чем работать. Понимаю, что там очень большая конкуренция, но я двигаюсь в правильном направлении», — сказала Абдуллина в эфире телеканала «Матч».



Футболистка заключила контракт с «Челси» в декабре 2021 года. Ранее Абдуллина выступала за московский «Локомотив», с которым стала чемпионкой России 2021 года. Свой первый матч за «Челси» Алсу сыграла 20 января 2022 года с «Вест Хэмом», выйдя на замену. Абдуллина приняла участие в 11 матчах лондонцев в прошедшем сезоне, голами не отметилась.

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