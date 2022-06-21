Станислав Крицюк стал игроком португальского «Жил Висенте»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк, который сегодня, 21 июня, досрочно расторг контракт с санкт-петербургским клубом, с 1 июля станет игроком португальского «Жил Висенте». Российский вратарь прокомментировал своё возвращение в португальский клуб.
«Рад вернуться в «Жил Висенте» и в Португалию – страну, с которой у меня связано много приятных воспоминаний. «Жил Висенте» – успешный клуб, мы как большая семья. У меня здесь много друзей, с которыми я очень жду встречи.
Следующий сезон станет историческим для клуба и города Барселуш – мы впервые сыграем в еврокубках. Давайте войдём в историю ещё раз и насладимся этим моментом!» — приводит слова Крицюка официальный сайт «Жил Висенте».
Напомним, 31-летний Станислав Крицюк перешёл в команду из Санкт-Петербурга в сентябре 2021 года как раз из португальского «Жил Висенте».
- 21 июня 2022
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