Okko эксклюзивно покажет товарищеские матчи ЦСКА

Okko эксклюзивно покажет контрольные игры ЦСКА в рамках сотрудничества с клубом. Все пользователи Okko могут смотреть матчи без дополнительной платы.



Okko покажет два предсезонных товарищеских матча ЦСКА, начав с трансляции игры с московским клубом «Велес» на «ВЭБ Арена» 24 июня. Матч, который пройдёт без зрителей на стадионе, будет эксклюзивно доступен всем болельщикам на Okko. Игра начнётся в 19:00 мск.



Информацию о других предстоящих товарищеских матчах, доступных на Okko, можно найти в социальных сетях сервиса.



«Okko вновь делает подарок всем болельщикам ПФК ЦСКА и ценителям российского футбола, показывая предсезонные товарищеские матчи клуба. В летнее время мы будем предлагать подписчикам максимально возможный объём ярких спортивных событий. Оставайтесь с Okko и следите за нашими новостями», — сказал генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.

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