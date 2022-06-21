Спортивный директор «Монако» — о продаже Тчуамени: сумма трансфера имела решающее значение

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл заявил, что клуб проделал большую работу для того, чтобы получить € 100 млн за трансфер в мадридский «Реал» полузащитника Орельена Тчуамени.

«Я думаю, что обычно подобные суммы трансферов выплачиваются только за тех игроков, которые выступают в Лиге чемпионов. К сожалению, за последние два года нам так и не довелось проявить себя в этом соревновании. Мы с нетерпением ждём возможности попробовать сделать это снова этим летом. Продавая нашего игрока в «Реал» без участия в Лиге чемпионов, я бы сказал, что итоговая сумма трансфера имела для нас решающее значение.

Думаю, что Орельен заслуживает этой прекрасной возможности показать себя в «Реале». Могу сказать, что в отношении этого трансфера мы счастливы со всех точек зрения», — приводит слова Митчелла Get French Football News.