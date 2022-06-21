Швейцарский журналист: если бы не «Спартак», Абаскаль получил бы работу в 3-м дивизионе

Журналист швейцарской газеты Оливер Гут высказался о назначении бывшего тренера «Базеля» Гильермо Абаскаля на пост наставника «Спартака».



«Учитывая политическую обстановку, мы все были немного шокированы, узнав о назначении Абаскаля в «Спартак». Дело в моём личном мнении, просто очевидно, что в западном мире сейчас есть уверенность в том, что нельзя делать такие вещи в данный момент. Не исключаю, что это решение может сказаться не лучшим образом на его дальнейшей карьере, но мы знаем, что, если в футболе кто-то проделал отличную работу, моральные аспекты отходят на второй план.



Если смотреть на процент набранных очков, по этому показателю Абаскаль один из худших тренеров в истории «Базеля»… Возможно, даже худший в этом веке. Так и есть. Но я бы не сказал, что Гильерме настолько плох. Возможно, дело в том, что у него начали возникать проблемы с ключевыми игроками. У него было слишком много идей, вводных, которые опытные футболисты не принимали.



Что ждало бы Абаскаля дальше, если бы не последовало предложения от «Спартака»? Его агент искал какие-то альтернативы «Базелю», первую команду он точно покидал. Если бы он не нашёл ничего стоящего, «Базель» предложил бы ему вариант с работой в молодёжной команде до 21 года, которая играет в третьей лиге Швейцарии», — цитирует Гута «РБ Спорт».

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