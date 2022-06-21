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Наумов: легионеры «Зенита» вряд ли уедут из РПЛ — они такие контракты нигде не получат

Наумов: легионеры «Зенита» вряд ли уедут из РПЛ — они такие контракты нигде не получат
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном отъезде легионеров из клубов Российской Премьер-Лиги после решения ФИФА о продлении разрешения иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Трудно сказать, много ли легионеров уедет после нового решения ФИФА. Думаю, что те, у кого хорошие контракты, особенно у зенитовских легионеров, вряд ли уедут, потому что они понимают, что такие контракты они нигде не получат. Легионеры, сложившиеся мастера, которым уже за 30 лет, тоже вряд ли уедут. Могут уехать те, кто приезжал в Россию, чтобы потом уехать в Европу. В основном это молодёжь, которая приезжает, чтобы засветиться и уехать в европейский клуб», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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