«ПСЖ» готов платить защитнику «Интера» € 7,5 млн в год

«ПСЖ» заинтересован в подписании контракта с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром и готов платить футболисту € 7,5 млн за сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». Итальянскому клубу парижане предлагают € 60 млн.

Ранее сообщалось, что миланский клуб запрашивает за 27-летнего Шкриньяра € 80 млн или € 65-70 млн без учёта бонусов. У «Интера» нет цели удержать Шкриньяра любой ценой. В «ПСЖ» уверены, что смогут успешно завершить трансфер, так как согласовали с игроком условия контракта. Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона, поэтому вероятность перехода очень высока.



В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.