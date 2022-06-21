Агент Масоэро заявил, что футболист не собирается покидать «Нижний Новгород»
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Агент Рикардо Алонсо, представляющий интересы игрока «Нижнего Новгорода» Лукаса Масоэро, заявил, что футболист не собирается покидать нижегородский клуб.
«Лукас очень хорошо себя чувствует в «Нижнем Новгороде» и не собирается покидать клуб», — сказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета. «Нижний Новгород» по итогам минувшего сезона занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка. Нижегородский клуб избежал попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
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