Агент Масоэро заявил, что футболист не собирается покидать «Нижний Новгород»

Агент Рикардо Алонсо, представляющий интересы игрока «Нижнего Новгорода» Лукаса Масоэро, заявил, что футболист не собирается покидать нижегородский клуб.



«Лукас очень хорошо себя чувствует в «Нижнем Новгороде» и не собирается покидать клуб», — сказал Алонсо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета. «Нижний Новгород» по итогам минувшего сезона занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка. Нижегородский клуб избежал попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.