Кержаков: гендиректор «НН» говорил, что всё устраивает, потом сказали про нового тренера

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался об уходе из нижегородского клуба.



«Было ли решение «Нижнего Новгорода» удивительным? И да, и нет. Мой контракт истёк 1 июня. Где-то за неделю до этого встретился с генеральным директором «Нижнего» Равилем Измайловым, обсудили условия продления контракта. Равиль говорил, что его всё устраивает. Но 14 июня мне позвонили и сказали, что будет новый главный тренер.



У меня был контракт на один год, была задача – остаться в РПЛ. Раз мы её решили только в последнем туре, логично, что до этого новый контракт детально не обсуждался. Правда, ещё до последнего тура Равиль говорил, что хотел бы, чтобы я остался – вне зависимости от того, как закончится сезон.



Две недели паузы с таким исходом – да, мне было не очень комфортно. Мне хотелось работать, остаться в «Нижнем», где мы построили хорошую команду. То, что всё так затянулось, объясняется тем, что ключевые решения принимаются на более высоком уровне», — цитирует Кержакова Sports.ru.

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