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Экс-гендиректор «Сибири» рассказал, как в клуб чуть не перешёл Роберт Левандовски

Экс-гендиректор «Сибири» рассказал, как в клуб чуть не перешёл Роберт Левандовски
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Бывший генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков рассказал, как 15 лет назад в клуб чуть не перешёл нападающий Роберт Левандовски, который сейчас выступает за «Баварию».

«Это был 2007 год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом. От него поступило предложение просмотреть трёх-четырёх игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче». Не могу сказать, что он как-то выделялся — точно был не лучше остальных.

Левандовски был совсем не раскрученным, никто не мог предположить, что он достигнет таких высот. Так что до личных переговоров даже не дошло. В итоге мы провели предварительные переговоры, обменялись парой факсов и всё свернули — не сошлись в ценнике», — цитирует Стрелкова Sport24.

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