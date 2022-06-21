Экс-гендиректор «Сибири» рассказал, как в клуб чуть не перешёл Роберт Левандовски

Бывший генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков рассказал, как 15 лет назад в клуб чуть не перешёл нападающий Роберт Левандовски, который сейчас выступает за «Баварию».
«Это был 2007 год, тогда я активно следил за польским футболом и поддерживал отношения с местным агентом. От него поступило предложение просмотреть трёх-четырёх игроков из Польши, в числе которых был Роберт, игравший тогда в «Зниче». Не могу сказать, что он как-то выделялся — точно был не лучше остальных.
Левандовски был совсем не раскрученным, никто не мог предположить, что он достигнет таких высот. Так что до личных переговоров даже не дошло. В итоге мы провели предварительные переговоры, обменялись парой факсов и всё свернули — не сошлись в ценнике», — цитирует Стрелкова Sport24.
- 21 июня 2022
-
16:54
-
16:50
-
16:43
-
16:42
-
16:31
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
15:59
-
15:57
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:21
-
15:19
-
15:10
-
15:07
-
15:06
-
15:05
-
15:03
-
15:01
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:43
-
14:39
-
14:37