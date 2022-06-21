Михаэль Баллак встречается с девушкой, которая моложе его на 24 года

Легенду «Байера» и сборной Германии Михаэля Баллака и его новую девушку Софи Шнайдерхан заметили на художественной выставке «Арт Базель» в Швейцарии, сообщает Bild. 21-летняя модель моложе бывшего футболиста на 24 года.



Михаэль Баллак был заядлым коллекционером произведений искусства в течение многих лет. «Сначала это был просто интерес. Но чем больше я занимался этим, тем сильнее было желание владеть прекрасными произведениями», — однажды сказал он в интервью журналу 11 Freunde. Вот почему Капитано часто посещает художественные ярмарки.



Подруга Баллака София — модель. Уже в 13 лет она была замечена на мюнхенском Октоберфесте и подписала контракт с уважаемым агентством Louisa Models. Совсем недавно они с Михаэлем были замечены целующимися на улице в Берлине. Друзья футболиста рассказали, что и Михаэлю, и Софии очень хорошо друг с другом.



Разница в возрасте 24 года, похоже, не беспокоит Софию. В подростковом возрасте она встречалась с сыном мюнхенских домовладельцев, который был на 10 лет старше неё.