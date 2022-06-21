«А я косточку не ел, я её выбросил за окошко». Александр Медведев — о словах Мележикова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил гендиректору «Спартака» Евгению Мележикову на его слова про Суперкубок.
«Уважаемый мною Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я её выбросил за окошко», — цитирует Медведева «РБ Спорт».
Ранее генеральный директор «Зенита» рассказал, что до финала Кубка России Мележиков обещал поддержать Санкт-Петербург в качестве места проведения Суперкубка России взамен на поддержку переноса старта сезона.
Напомним, сегодня, 21 июня, стартует предсезонный турнир с участием действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги. В турнире, помимо чемпиона России, также примут участие ЦСКА, ФК «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». По итогам минувшего сезона «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ.
- 21 июня 2022
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