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«А я косточку не ел, я её выбросил за окошко». Александр Медведев — о словах Мележикова

«А я косточку не ел, я её выбросил за окошко». Александр Медведев — о словах Мележикова
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил гендиректору «Спартака» Евгению Мележикову на его слова про Суперкубок.

«Уважаемый мною Евгений Владимирович выступил как герой нетленного рассказа Льва Николаевича Толстого «Косточка»: «А я косточку не ел, я её выбросил за окошко», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор «Зенита» рассказал, что до финала Кубка России Мележиков обещал поддержать Санкт-Петербург в качестве места проведения Суперкубка России взамен на поддержку переноса старта сезона.

Напомним, сегодня, 21 июня, стартует предсезонный турнир с участием действующего чемпиона Российской Премьер-Лиги. В турнире, помимо чемпиона России, также примут участие ЦСКА, ФК «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». По итогам минувшего сезона «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ.

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