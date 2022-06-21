«Зенит» — «Нижний Новгород»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 21 июня, состоится матч в рамках Кубка Матч Премьер между «Зенитом» и «Нижним Новгородом». Команды будут играть на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В турнире также принимают участие ЦСКА и «Сочи». 39-летний Кержаков возглавил нижегородскую команду перед началом сезона-2021/2022. Под его руководством «Нижний Новгород» финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ, а по ходу кампании обыгрывал «Зенит» и «Спартак».
Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.
- 21 июня 2022
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