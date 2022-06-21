Тин Едвай отпраздновал свадьбу

Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Тин Едвай сыграл свадьбу с известной моделью Диной Драгией. Едвай поблагодарил партнёров по команде, клуб и болельщиков за множество приятных поздравлений, сообщается в телеграм-канале красно-зелёных.
Тин и Дина начали встречаться ещё во время выступлений футболиста за «Рому».
Теперь уже жена Едвая Дина Драгия в 2018 году стала дипломированным специалистом по международным отношениям и дипломатии, а сейчас учится в Лондонском университете. Лучшая подруга Дины — жена Матео Ковачича, который, как и Тин Едвай, является футболистом сборной Хорватии.
Напомним, Тин Едвай перешёл в «Локомотив» из немецкого «Байера» перед началом прошлого сезона, в котором он провёл за железнодорожников 20 матчей и забил два мяча. Едвай также провёл 26 матчей за сборную Хорватии, отличившись дважды.
- 21 июня 2022
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