Представители «Динамо» встретили в аэропорту Промеса в процессе ожидания Йокановича

Представители пресс-службы «Динамо» в процессе ожидания нового главного тренера Славиши Йокановича встретили в аэропорту нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщается в телеграм-канале бело-голубых.

«Не его мы ждали, конечно. Ребят, Антоху не теряли? Почему опаздывает на медобследование?» — говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня московское «Динамо» объявило о заключении контракта с 53-летним сербским специалистом Славишей Йокановичем. Контракт заключён на сезон-2022/2023 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/2024 и 2024/2025 соответственно в случае достижения определённых результатов.

Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в штаб Йокановича войдёт испанский тренер по физподготовке Рафаэль Кристобаль.