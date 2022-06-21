Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представители «Динамо» встретили в аэропорту Промеса в процессе ожидания Йокановича

Представители «Динамо» встретили в аэропорту Промеса в процессе ожидания Йокановича
Комментарии

Представители пресс-службы «Динамо» в процессе ожидания нового главного тренера Славиши Йокановича встретили в аэропорту нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщается в телеграм-канале бело-голубых.

«Не его мы ждали, конечно. Ребят, Антоху не теряли? Почему опаздывает на медобследование?» — говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня московское «Динамо» объявило о заключении контракта с 53-летним сербским специалистом Славишей Йокановичем. Контракт заключён на сезон-2022/2023 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/2024 и 2024/2025 соответственно в случае достижения определённых результатов.

Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в штаб Йокановича войдёт испанский тренер по физподготовке Рафаэль Кристобаль.

Новость по теме
Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прибыл в Москву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022