«Спартак» — о встрече Промеса с пресс-службой «Динамо»: дали ему выходной за гол в финале

Пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале отреагировала на сообщение о том, что представители «Динамо» пересеклись в московском аэропорту с игроком красно-белых Квинси Промесом.

«Всё норм, просто дали Антохе дополнительный день отдыха за гол в финале», — говорится в сообщении «Спартака».

В финале Кубка России между двумя московскими командами голландец забил победный гол. Ранее в телеграм-канале бело-голубых появилась запись с текстом: «Не его мы ждали, конечно. Ребят, Антоху не теряли? Почему опаздывает на медобследование?». В прикреплённом видео Промес возвращается в Москву.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в штаб Йокановича войдёт испанский тренер по физподготовке Рафаэль Кристобаль.