Хёнесс: в конце концов Левандовски примет позицию «Баварии»
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, согласно которому нападающий Роберт Левандовски не покинет мюнхенский клуб летом.
«Левандовски согласится с позицией «Баварии»: он отработает контракт до конца, если не будет найдено альтернативы. Я думаю, Роберт в конце концов примет эту позицию», — приводит слова Хёнесса Sport Max со ссылкой на G14 Plus.
Напомним, 30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.
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