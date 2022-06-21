Хёнесс: в конце концов Левандовски примет позицию «Баварии»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс выразил мнение, согласно которому нападающий Роберт Левандовски не покинет мюнхенский клуб летом.



«Левандовски согласится с позицией «Баварии»: он отработает контракт до конца, если не будет найдено альтернативы. Я думаю, Роберт в конце концов примет эту позицию», — приводит слова Хёнесса Sport Max со ссылкой на G14 Plus.



Напомним, 30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.