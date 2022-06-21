В агентстве Дугласа Сантоса сообщили, что футболист останется в «Зените»
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В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, сообщили, что игрок намерен остаться в санкт-петербургском клубе.
«В решении Дугласа Сантоса ничего не поменялось, он останется в «Зените», несмотря на сегодняшнее заявление ФИФА», — заявили в агентстве TFM Agency корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.
Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление, в котором продлила разрешение иностранным игрокам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до следующего лета.
Сантос выступает в составе «Зенита» с 2019 года. В минувшем сезоне 28-летний бразильский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата России и отдал две результативные передачи.
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